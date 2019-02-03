2019-02-03T13:09:17+03:00
Происшествия

Медведев поручил Скворцовой обеспечить помощь пострадавшим в ДТП под Калугой

Ранее председатель правительства выслушал доклад главы Минздрава о состоянии пострадавших
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр Дмитрий МедведевПремьер-министр Дмитрий МедведевФото: Александр ГЛУЗ
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова проинформировала премьер-министра Дмитрия Медведева о состоянии пострадавших в результате ДТП с автобусом, случившемся ранее в воскресенье, 3 февраля, в Калужской области. После этого, как заметил пресс-секретарь главы кабмина Олег Осипов, председатель правительства поручил обеспечить оказание всей необходимой медицинской помощи пострадавшим.

«Дмитрий Медведев позвонил министру Скворцовой, выслушал ее доклад о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калужской области и поручил предпринять все необходимое для оказания им медицинской помощи», - цитирует Осипова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье утром, 3 февраля, ДТП случилось вблизи населенного пункта Извеково в Бабынинском районе Калужской области. Как отмечалось, автобус, перевозивший детей, опрокинулся на бок. По последним официальным данным, в результате аварии семь человек погибли, и еще более тридцати пострадали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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