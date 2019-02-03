МЧС сообщило о завершении поисково-спасательных работ на месте ДТП под Калугой

СЕГОДНЯ 13:28 2019-02-03T13:28:07+03:00

Автобус, ехавший из Смоленска в Калугу, в воскресенье утром, 3 февраля, опрокинулся в кювет Фото: ТАСС

Спасатели извлекли из опрокинувшегося в кювет автобуса всех погибших и пострадавших

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В МЧС России сообщили о завершении поисково-спасательных работ на месте ДТП с автобусом под Калугой. Как отметили в ведомстве, спасатели извлекли из опрокинувшегося на бок пассажирского транспорта всех погибших и пострадавших в результате аварии.

«Спасатели деблокировали 47 человек, из них семь человек погибли, в том числе четыре ребенка», - сказали в пресс-службе министерства ТАСС.

Кроме того, там отметили, что госпитализировать пришлось в общей сложности 25 человек, в том числе 24 ребенка. Еще девять человек, в том числе восемь детей, которые также ехали в автобусе, в настоящее время находятся в пункте временного размещения на базе школы в поселке Утешево.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, автобус, ехавший из Смоленска в Калугу, в воскресенье утром, 3 февраля, опрокинулся в кювет. В тот момент в пассажирском транспорте находилась группа детей: ребята направлялись в филармонию для выступления в конкурсе.

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