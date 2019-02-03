Автомобиль протаранил толпу пешеходов в Шанхае

СЕГОДНЯ 13:46 2019-02-03T13:46:38+03:00

По последним данным, один человек погиб, и еще девять пострадали

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В воскресенье, 3 февраля, легковой автомобиль наехал на находившихся в тот момент на тротуаре пешеходов в Шанхае. Инцидент произошел на пересечении улиц Сюйцзяхуэй и Дапу в городском районе Хуанпу.

В результате случившегося один человек погиб, и еще девять получили травмы различной степени тяжести, сообщает городское управления общественной безопасности.

Что касается водителя, то им оказался 31-летний мужчина. Он не пытался скрыться с места ДТП и вскоре был задержан правоохранителями, которые уже начали расследование произошедшего. В настоящее время стражи порядка пытаются выяснить все обстоятельства и причины аварии. Между тем, по предварительным данным, находившийся за рулем мужчина в какой-то момент просто потерял управление.

Кстати, отметим, это далеко не первый подобный случай в мире. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в начале января этого года четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля в Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU