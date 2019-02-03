В Киеве состоялась интронизация главы «новой церкви» Епифания

СЕГОДНЯ 14:13 2019-02-03T14:13:42+03:00

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В воскресенье, 3 февраля, в Софийском соборе в Киеве состоялась церемония возведения в сан предстоятеля так называемой Православный церкви Украины (ПЦУ) Епифания, который по итогам этого мероприятия официально стал главой «новой церкви».

При этом на церемонии присутствовали в общей сложности около 200 человек, в том числе представители правительства незалежной, иерархи Константинопольского патриархата и, конечно же, президент Украины Петр Порошенко. Между тем среди обычных граждан ажиотажа данное событие не вызвало: на Софийской площади перед собором никого не было, кроме журналистов и полиции.

Кстати, стоит отметить, что уже в ближайший понедельник, 4 февраля, должен состояться первый собор ПЦУ, на котором среди прочего будут обсуждаться вопросы организационной структуры «новой церкви», сообщает украинский телеканал «Прямой».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 декабря прошлого года в Киеве состоялся «объединительный собор», по итогам которого предстоятелем так называемой единой поместной церкви - митрополитом Киевским и всея Украины - был избран раскольник из «Киевского патриархата» Епифаний (Думенко).

ИСТОЧНИК KP.RU