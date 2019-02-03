У самолета задымились шасси при посадке в аэропорту Алма-Аты

СЕГОДНЯ 14:33 2019-02-03T14:34:18+03:00

Между тем в результате инцидента никто не пострадал

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В воскресенье, 3 февраля, ЧП случилось в аэропорту Алма-Аты. Там у самолета Bombardier CRJ-2 авиакомпании Kata Air Sudan задымились шасси при посадке. Между тем, как отметили в комитете гражданской авиации (КГА) Республики Казахстан, в тот момент на борту воздушного судна находились только двое членов экипажа, которые в результате инцидента не пострадали.

«У самолета Bombardier CRJ-2, совершившего в 12:45 по местному времени (09:45 мск) посадку в аэропорту Алма-Аты после планового облета, при пробеге по полосе произошло задымление шасси. <…> Задымление было оперативно устранено», - говорится в заявлении КГА.

Кстати, напомним о ЧП, которое случилось в аэропорту Алма-Аты в марте 2017 года. Как сообщал сайт kp.ru, тогда самолет Boeing-757 авиакомпании Air Astana совершил в воздушной гавани аварийную посадку. Как отмечалось, причиной внештатной ситуации стало отключение одного из двигателей лайнера.

ИСТОЧНИК KP.RU