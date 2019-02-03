Автобус, перевернувшийся в Калужской области, был произведен 30 лет назад

СЕГОДНЯ 14:42 2019-02-03T14:42:58+03:00

В настоящий момент эксперты уточняют техническое состояние транспортного средства на момент трагедии

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Автобус марки MAN, перевернувшийся в Калуге, был выпущен в 1989 году.

"Год производства - 1989, информация о его техническом состоянии уточняется", - заявил собеседник агентства. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее сайт kp.ru сообщал о задержании водителя перевернувшегося автобуса. По факту случившегося МВД и СК возбудили уголовные дела по статьям 264 и 238 соответственно.

Автобус, перевозивший детскую команду по танцам из Смоленской области в Калужскую на соревнования, перевернулся на трассе "Калуга-Вязьма" утром 3 февраля. Причиной ДТП, по словам представителей местной полиции, стал занос, в результате которого водитель автобуса потерял управление.

По данным МЧС, в момент трагедии в автобусе находились 31 несовершеннолетний пассажир и 14 взрослых. Жертвами ДТП стали 7 человек, в том числе четверо детей; 32 пассажира были госпитализированы

ИСТОЧНИК KP.RU