Автобус, перевернувшийся в Калужской области, был произведен 30 лет назад
Автобус марки MAN, перевернувшийся в Калуге, был выпущен в 1989 году.
"Год производства - 1989, информация о его техническом состоянии уточняется", - заявил собеседник агентства. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.
Ранее сайт kp.ru сообщал о задержании водителя перевернувшегося автобуса. По факту случившегося МВД и СК возбудили уголовные дела по статьям 264 и 238 соответственно.
Автобус, перевозивший детскую команду по танцам из Смоленской области в Калужскую на соревнования, перевернулся на трассе "Калуга-Вязьма" утром 3 февраля. Причиной ДТП, по словам представителей местной полиции, стал занос, в результате которого водитель автобуса потерял управление.
По данным МЧС, в момент трагедии в автобусе находились 31 несовершеннолетний пассажир и 14 взрослых. Жертвами ДТП стали 7 человек, в том числе четверо детей; 32 пассажира были госпитализированы
ИСТОЧНИК KP.RU