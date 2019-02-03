2019-02-03T14:55:02+03:00
Политика

В РПЦ назвали «жалким зрелищем» церемонию интронизации Епифания в Киеве

Священник Александр Волков сравнил «новую церковь» на Украине с овечкой Долли
Дарья ИВАШКИНА
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В РПЦ назвали «жалким зрелищем» церемонию интронизации Епифания в КиевеВ РПЦ назвали «жалким зрелищем» церемонию интронизации Епифания в КиевеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали церемонию так называемой интронизации Епифания, которая прошла ранее в воскресенье, 3 февраля, в Киеве. Так, пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков назвал состоявшееся мероприятие «жалким зрелищем», а саму «новую церковь», созданную в незалежной, сравнил с овечкой Долли.

Как заметил священник, невысокий уровень гостей на церемонии говорит о том, что поместные православные церкви мира не поддержали решение Константинополя по учреждению так называемой Православный церкви Украины (ПЦУ).

«Жалкое зрелище. Константинопольский патриархат остался в полном одиночестве со своей клонированной "овечкой Долли". После прошедших в Москве торжеств (по случаю 10-й годовщины интронизации патриарха Кирилла) это одиночество воспринимается совершенно однозначно: никому в мировом православии не нужен раскол», - приводит слова Александра Волкова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 3 февраля, в Софийском соборе в Киеве состоялась церемония так называемой интронизации Епифания, который по итогам этого мероприятия официально стал главой «новой церкви» на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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