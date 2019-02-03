Во Франции назвали условия признания Гуайдо главой Венесуэлы

СЕГОДНЯ 15:20 2019-02-03T15:31:23+03:00

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Франция признает президентом Венесуэлы оппозиционного политика Хуана Гуайдо президентом тсраны, если о новых выборах не будет объявлено до вечера воскресенья. Об этом заявила министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо.

- Выборы Николаса Мадуро были фарсом. Если до сегодняшнего вечера он не возьмёт на себя обязательство по организации президентских выборов, мы будем считать господина Гуаидо законным президентом Венесуэлы, - подытожила Луазо.

Ранее, 23 января, спикер парламента Венесуэлы Гуайдо объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о полном признании Гуайдо в качестве главы Венесуэлы. Политики потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции, сообщает "РИА-Новости".

Сайт kp.ru писал о том, что посол Венесуэлы в Ираке признал Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. Днем ранее, генерал ВВС Венесуэлы признал Гуайдо и. о. президента страны. Франсиско Эстебан Янес Родригес объявил о готовности исполнять приказы оппозиционера.

ИСТОЧНИК KP.RU