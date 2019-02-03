2019-02-03T16:14:50+03:00
Политика

На Украине зарегистрировали 28 кандидатов в президенты страны

На данный момент 74 человека подали заявление в ЦИК, 22 из которых получили отказ
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Украинский актер и шоумен Владимир Зеленский на данный момент возглавляет президентский рейтинг, обогнав политика Юлию ТимошенкоУкраинский актер и шоумен Владимир Зеленский на данный момент возглавляет президентский рейтинг, обогнав политика Юлию ТимошенкоФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

На сегодняшний день на Украине 74 человека подали документы в Центральную избирательную комиссию. Из них 28 заявок для регистрации кандидатом в президенты были одобрены, а 22 получили отказ.

К слову, в воскресенье утром в комиссию трое человек принесли заявления, а один неизвестный предоставил только паспорт, без залога и других требующихся документов. Мужчина настоятельно пытался зарегистрироваться, на место пришлось вызвать полицию, однако все обошлось без столкновений.

В воскресенье ЦИК не будет проводить заседание и принимать решений по регистрации. Комиссия будет только принимать до 01.00 мск документы от кандидатов, поскольку воскресенье, 3 февраля, является последним сроком для подачи документов кандидатами в ЦИК, сообщает "РИА-Новости".

Напомним, выборы президента пройдут на Украине 31 марта. На сегодняшний день по результатам последних опросов актер и шоумен Владимир Зеленский возглавляет президентский рейтинг (19,0%). За ним следует политик Юлия Тимошенко (18,2%).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Семьям погибших в ДТП под Калугой смолян выплатят по 1 миллиону рублей
Во Франции назвали условия признания Гуайдо главой Венесуэлы
В РПЦ назвали «жалким зрелищем» церемонию интронизации Епифания в Киеве
Автобус, перевернувшийся в Калужской области, был произведен 30 лет назад
У самолета задымились шасси при посадке в аэропорту Алма-Аты
Полиция задержала водителя перевернувшегося в Калужской области автобуса
В Киеве состоялась интронизация главы «новой церкви» Епифания
Автомобиль протаранил толпу пешеходов в Шанхае
МЧС сообщило о завершении поисково-спасательных работ на месте ДТП под Калугой
Медведев поручил Скворцовой обеспечить помощь пострадавшим в ДТП под Калугой
МЧС открыло «горячую линию» после ДТП с автобусом в Калужской области
Наркобарона "Эль Чапо" обвинили в педофилии
В результате стрельбы в Огайо погиб полицейский
Число погибших в ДТП с автобусом под Калугой возросло до четырех