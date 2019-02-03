На Украине зарегистрировали 28 кандидатов в президенты страны

СЕГОДНЯ 15:48 2019-02-03T16:14:50+03:00

На данный момент 74 человека подали заявление в ЦИК, 22 из которых получили отказ

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На сегодняшний день на Украине 74 человека подали документы в Центральную избирательную комиссию. Из них 28 заявок для регистрации кандидатом в президенты были одобрены, а 22 получили отказ.

К слову, в воскресенье утром в комиссию трое человек принесли заявления, а один неизвестный предоставил только паспорт, без залога и других требующихся документов. Мужчина настоятельно пытался зарегистрироваться, на место пришлось вызвать полицию, однако все обошлось без столкновений.

В воскресенье ЦИК не будет проводить заседание и принимать решений по регистрации. Комиссия будет только принимать до 01.00 мск документы от кандидатов, поскольку воскресенье, 3 февраля, является последним сроком для подачи документов кандидатами в ЦИК, сообщает "РИА-Новости".

Напомним, выборы президента пройдут на Украине 31 марта. На сегодняшний день по результатам последних опросов актер и шоумен Владимир Зеленский возглавляет президентский рейтинг (19,0%). За ним следует политик Юлия Тимошенко (18,2%).

ИСТОЧНИК KP.RU