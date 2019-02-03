Папа Римский впервые посетил Аравийский полуостров
Папа Римский Франциск отправился в воскресенье в трехдневную апостольскую поездку в Объединенные Арабские Эмираты. Таким образом, он стал первым главой Римско-католической церкви, который побывает на территории Аравийского полуострова.
- Уезжаю в Объединенные Арабские Эмираты. Отправляюсь в эту страну как брат, чтобы вместе написать страницу диалога и вместе пройти по тропам мира, - написал в своем Twitter понтифик.
Во время традиционной воскресной проповеди в Ватикане понтифик назвал свой визит в ОАЭ "коротким, но важным путешествием", сообщает "РИА-Новости".
Во время своего трехдневного визита в Эмираты папа Франциск примет участие в международной межрелигиозной встрече на тему "Человеческое братство".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в январе этого года папа Римский презентовал сайт и приложение для молитв. Платформа была запущена ко Дням католической молодежи.
ИСТОЧНИК KP.RU