2019-02-03T16:31:20+03:00
В мире

Папа Римский впервые посетил Аравийский полуостров

Он стал первым главой Римско-католической церкви, который побывал в Объединенных Арабских Эмиратах
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Папа Римский ФранцискПапа Римский ФранцискФото: REUTERS
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Папа Римский Франциск отправился в воскресенье в трехдневную апостольскую поездку в Объединенные Арабские Эмираты. Таким образом, он стал первым главой Римско-католической церкви, который побывает на территории Аравийского полуострова.

- Уезжаю в Объединенные Арабские Эмираты. Отправляюсь в эту страну как брат, чтобы вместе написать страницу диалога и вместе пройти по тропам мира, - написал в своем Twitter понтифик.

Во время традиционной воскресной проповеди в Ватикане понтифик назвал свой визит в ОАЭ "коротким, но важным путешествием", сообщает "РИА-Новости".

Во время своего трехдневного визита в Эмираты папа Франциск примет участие в международной межрелигиозной встрече на тему "Человеческое братство".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в январе этого года папа Римский презентовал сайт и приложение для молитв. Платформа была запущена ко Дням католической молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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