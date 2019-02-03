2019-02-03T17:09:35+03:00
Происшествия

Детский омбудсмен Анна Кузнецова прокомментировала трагедию в Калужской области

На данный момент известно о семи погибших в автокатастрофе, среди которых четверо детей
Виктория ИВАШЕЧКИНАЛилия БУЛАТОВА
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Последствия аварии в Калужской областиПоследствия аварии в Калужской областиФото: Предоставлено очевидцем
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Детский омбудсмен Анна Кузнецова в эфире радио "Комсомольская правда" прокомментировала трагедию, которая произошла сегодня утром в Калужской области. На 128-м километре Калуга-Вязьма опрокинулся автобус с детьми, которые ехали на спортивные соревнования.

- Мы находимся на связи со Смоленским и Калужским регионами, федеральными ведомствами. На место ДТП выезжал губернатор области, региональные уполномоченные по правам ребенка, руководство ГИБДД, - отметила Кузнецова.

На данный момент, как прокомментировала детский омбудсмен, известно о семи погибших в автокатастрофе. Четверо из них-дети. Все участники ДТП доставлены в больницу, им оказывают необходимую помощь.

- На данный момент есть информация, что 4 ребенка находятся в хирургическом отделении. Из Смоленской области в Калугу уже прибыл автобус, чтобы забрать тех детей, кого доктора могут отпустить домой, - рассказала Кузнецова.

Детский омбудсмен отметила, что вопрос перевозки детей не был согласован с ГИБДД, автобус был без маячков, как это положено по закону.

- Просто собрали детей, частный перевозчик повез их, потому что ему заплатили. А как люди, которые занимаются дополнительным образованием, могли не подумать о безопасности, я не знаю. Мы снова потеряли детей, - подчеркнула Кузнецова.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в полиции назвали причину аварии автобуса с детьми в Калужской области. По факту ДТП следователями регионального УМВД было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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