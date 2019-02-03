Немецкие политики предложили России разместить новые ракеты за Уралом

СЕГОДНЯ 17:16 2019-02-03T17:35:16+03:00

В бундестаге считают, что такое решение "защитит Европу от угрозы новой гонки вооружений"

Изменить размер текста: A A

В Германии предложили России отправить новые ракеты 9М729 за Урал. Немецкие политики уверены, что такое решение поскольку поможет спасти Договор о ракетах средней и меньшей дальности и "защитит Европу от угрозы новой гонки вооружений".

В бундестаге также отметили, что из-за все более плотного противоракетного щита НАТО Россию беспокоит, что она может не суметь нанести ответно-встречный удар.

Однако, как отметил Родерик Кизеветтер из ХДС, размещение новых ракет требует внимательного мониторинга. По его словам, ракеты можно практически за ночь переместить в западную часть России по железной дороге или на грузовиках, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine.

- В определенном смысле, возле каждого орудия должен находиться наблюдатель, - подытожил политик.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Трамп заявил, что США подготовят военный ответ на «нарушение» Россией ДРСМД. Американский президент также отметил, что в НАТО поддержали решение Вашингтона выйти из соглашения.

На днях также стало известно, что в ответ на разрыв договора РСМД Россия может выйти из соглашения СНВ-3.

ИСТОЧНИК KP.RU