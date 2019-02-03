Макрон планирует провести референдум по "желтым жилетам" 26 мая

СЕГОДНЯ 18:16 2019-02-03T18:28:43+03:00

В этот день во Франции будут проходить выборы в Европарламент

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Французские власти обсуждают возможность проведения референдума по кругу вопросов в ответ на требования движения "желтых жилетов". Его участники протестуют против роста цен и налогов с ноября прошлого года. Мероприятие планируют провести 26 мая этого года, в день выборов в Европарламент.

Несмотря на то, что на недавней встрече с журналистами президент страны Эмманюэль Макрон заявил, что вопрос о референдуме требует "изрядных размышлений", на самом деле он уже определился о дате проведения мероприятия.

Представитель ближайшего круга президента отметил, что Макрон рассматривает четыре варианта дальнейшего развития событий в рамках кризиса "желтых жилетов". Однако ни переговоры с профсоюзами, ни досрочные парламентские выборы, ни переформирование кабмина не подходят по ряду причин, сообщает французское издание Le Journal du Dimanche.

- Последний вариант - это референдум, и процесс уже пошел. Очень важно посреди больших национальных дебатов открыть такую перспективу, чтобы дать им новое дыхание и вполне конкретное толкование, - прокомментировали французские власти.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце декабря «Желтые жилеты» попытались прорваться в летнюю резиденцию Макрона.

ИСТОЧНИК KP.RU