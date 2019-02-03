В США сняли на видео завод с запрещенными ДРСМД ракетами
В США сняли на видео предполагаемый завод по производству ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД).
- Кадры завода фирмы Raytheon в США, на котором производят запрещенные ракеты, - говорится в подписи к видеоролику.
Американский завод с запрещенными ракетами сняли на видео.
На кадрах можно увидеть несколько ограничительных табличек, забор с ключей проволокой и ряд промышленных зданий и складов. Запись была опубликована на сайте RT.
Напомним, 2 февраля Минобороны России заявило, что США два года назад решили выйти из ДРСМД и все это время ведут подготовку к производству запрещенных документом ракет. По данным ведомства, в июне 2017 года на заводе Raytheon в штате Аризона началась программа по увеличению и модернизации производственных мощностей.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что МИД РФ пообещал США зеркальный ответ на производство и развертывание РСМД. В Москве назвали выход Вашингтона из ДРСМД «сокрушительным ударом по системе контроля над вооружением».
ИСТОЧНИК KP.RU