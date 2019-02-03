2019-02-03T19:11:28+03:00
В мире

Израиль приступил к строительству стены на границе с сектором Газа

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху связал это решение с желанием "защититься от проникновения палестинских "террористов"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Израиль приступил к строительству стены на границе с сектором ГазаИзраиль приступил к строительству стены на границе с сектором ГазаФото: REUTERS
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В Израиле приступили к строительству новой стены вдоль границ сектора Газа. По словам премьер-министра израильского государства Биньямина Нетаньяху, решение о строительстве было принято, чтобы защититься от проникновения палестинских "террористов".

Новое ограждение, бетонная стена шестиметровой высоты, заменит забор из металлической сетки, оказавшимся уязвимым при регулярных попытках прорыва.

- На выходных мы начали строить наземный барьер вдоль границы Газы. Он не даст террористам из Газы по земле проникать на нашу территорию, - отметил премьер-министр Израиля.

По данным израильских СМИ, только в воскресенье военные задержали на своей стороне пятерых жителей палестинского анклава, которые нередко бегут в Израиль в поисках заработка.

- Если в Газе не будет сохраняться затишье, мы будем принимать решения даже в предвыборный период и без промедления действовать, - подчеркнул Нетаньяху. Выборы в Израиле состоятся 9 апреля, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце января премьер-министр Израиля Нетаньяху прокомментировал удар ВВС по Сирии. Налеты на Дамаск политик объяснил борьбой с Ираном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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