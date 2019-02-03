2019-02-03T19:33:14+03:00
В мире

Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Политик заявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок как самовыдвиженец 29 января
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президентыПетр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президентыФото: REUTERS
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В воскресенье Петр Порошенко подал заявление в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Политик заявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок как самовыдвижнец 29 января текущего года.

На данный момент известно о 74 заявлениях, поданных в Центральную избирательную комиссию. Из них были утверждены 28 заявок, а 22 - отклонены по разным причинам.

Среди тех, кто получил удостоверение кандидата в президенты, - шоумен Владимир Зеленский, лидеры партии "Батькивщина" и "Гражданская позиция" Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко, один из основателей партии "Оппозицонная платформа - За жизнь" Юрий Бойко, сообщает "ТАСС".

Прием документов истекает вечером в воскресенье, 3 февраля. Выборы президента Украины назначены на 31 марта текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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