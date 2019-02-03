2019-02-03T20:26:22+03:00
Политика

Пушков прокомментировал призыв Германии о размещении российских ракет за Уралом

Сенатор отметил, что "неравное уравнение предлагают нам в странах НАТО"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Пушков прокомментировал призыв Германии о размещении российских ракет за УраломПушков прокомментировал призыв Германии о размещении российских ракет за УраломФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российский сенатор Алексей Пушков ответил на призыв немецких политиков о размещении новых ракет за территорией Урала.

Особое внимание сенатора привлекло опубликованное в Spiegel интервью министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича. В нем польский политик призывал США разместить на территории страны ракеты с ядерными боеголовками. Однако чуть позже МИД Польши опроверг данную информацию. В Варшаве заявили, что страна не хотела бы размещать на своей территории американское ядерное оружие.

- Вот такое неравное уравнение предлагают нам в странах НАТО. Разумеется, в мирных целях, без мысли о том, чтобы угрожать России, - с иронией прокомментировал Пушков в своем Twitter.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что немецкие политики предложили России разместить новые ракеты за Уралом. В бундестаге считают, что такое решение "защитит Европу от угрозы новой гонки вооружений"

ИСТОЧНИК KP.RU

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