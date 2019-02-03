2019-02-03T20:36:20+03:00
В мире

Ле Пен считает, что Евросоюз пытается развязать войну с Ирландией

По мнению политика, это связано с условиями сделки по Brexit
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Ле Пен считает, что Евросоюз пытается развязать войну с ИрландиейЛе Пен считает, что Евросоюз пытается развязать войну с ИрландиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лидер правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что Евросоюз пытается развязать в Ирландии гражданскую войну своими условиями сделки по Brexit.

- Евросоюз, на самом деле, пытается развязать в некой форме гражданскую войну в Ирландии… возобновить конфликт, существовавший в Ирландии, - отметила Ле Пен.

Политик также добавила, что Ле Пен что главная цель ЕС заключается в том, чтобы сделать "развод как можно более болезненным", но подчеркнула, что таким он станет, скорее, для самого ЕС, чем для Великобритании, сообщает телеканал "BFMTV".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что издание Times опубликовало статью, в которой говорится о том, что, если в Лондоне вспыхнут беспорядки из-за Brexit, Елизавету II эвакуируют. Королеву и членов британской монаршей семьи вывезут из столицы в «секретное место».

ИСТОЧНИК KP.RU

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