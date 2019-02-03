СЕГОДНЯ 21:00 2019-02-03T21:00:38+03:00

В сети появилось видео, на котором врачи пытались реанимировать Децла Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Ранее стало известно о смерти 35-летнего музыканта после концерта в Ижевске [видео]

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В интернете появилась видеозапись, на кадрах которой видно, как сотрудники скорой помощи пытались реанимировать рэпера Децла (Кирилла Толмацкого).

Напомним, музыкант скончался после концерта в ижевском клубе Posh Lounge. В гримерной, по словам свидетелей, Децл почувствовал себя плохо. Спустя несколько минут приехала скорая помощь, однако, спасти музыканта не удалось.

Попытки врачей спасти Децла попали на видео.

Отец Децла, Александр Толмацкий, рассказал , что опубликованную запись пока не видел.

- Думаю, видео не фейк. Кириллу стало плохо, остановилось сердце, - подчеркнул он.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что мать Децла оставила послание в соцсетях после смерти рэпера. Ирина Толмацкая подтвердила, что ее сын скончался в возрасте 35 лет.

«Мальчик мой, куда же ты ушёл?»: Пугачева шокирована смертью Децла. Примадонна помогала певцу строить карьеру.

ИСТОЧНИК KP.RU