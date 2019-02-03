В сети появилось видео, на котором врачи пытались реанимировать Децла
В интернете появилась видеозапись, на кадрах которой видно, как сотрудники скорой помощи пытались реанимировать рэпера Децла (Кирилла Толмацкого).
Напомним, музыкант скончался после концерта в ижевском клубе Posh Lounge. В гримерной, по словам свидетелей, Децл почувствовал себя плохо. Спустя несколько минут приехала скорая помощь, однако, спасти музыканта не удалось.
Попытки врачей спасти Децла попали на видео.
Отец Децла, Александр Толмацкий, рассказал , что опубликованную запись пока не видел.
- Думаю, видео не фейк. Кириллу стало плохо, остановилось сердце, - подчеркнул он.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что мать Децла оставила послание в соцсетях после смерти рэпера. Ирина Толмацкая подтвердила, что ее сын скончался в возрасте 35 лет.
«Мальчик мой, куда же ты ушёл?»: Пугачева шокирована смертью Децла. Примадонна помогала певцу строить карьеру.
ИСТОЧНИК KP.RU
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