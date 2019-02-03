2019-02-03T21:17:43+03:00
В мире

Тереза Мэй может объявить досрочные парламентские выборы в Британии в июне

Перед этим политик попытается заручиться поддержкой британского парламента
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Перед этим политик попытается заручиться поддержкой британского парламентаПеред этим политик попытается заручиться поддержкой британского парламентаФото: REUTERS
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует объявить о проведении в июне 2019 года досрочных парламентских выборов. Они могут состояться после продления срока действия 50-й статьи Лиссабонского договора о Европейском союзе. Именно она устанавливает регламент и сроки выхода Британии из ЕС.

До этого, в начале апреля, Мэй попытается заручиться поддержкой британского парламента в отношении ее нового проекта соглашения об условиях Brexit, сообщает телеканал Sky News.

Данный план, как пишут британские СМИ,сможет защитить Мэй от вынужденной отставки из-за давления со стороны тех, кто хочет видеть нового премьера перед началом переговоров с Евросоюзом о новой торговой сделке.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Тереза Мэй исключила возможность повторного референдума по Brexit. По мнению британского премьера, подобное голосование может нанести ущерб единству страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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