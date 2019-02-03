СЕГОДНЯ 21:38 2019-02-03T21:38:09+03:00

На аукционе Christie’s продадут необычный метеорит в форме сердца за 30 миллионов рублей Фото: Соцсети

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На знаменитом на аукционе Christie’s в скором времени планируют продать необычный метеорит под названием "Сердце космоса" весом 10 килограммов и стартовой ценой от 20 до 30 миллионов рублей!

Дело в том, что "Сердце космоса" является лишь небольшим фрагментом небесного тела Сихотэ-Алиньского метеорита, упавшего в 1947 году.

Эксперты утверждают, что такой уникальный вид (форму сердца) метеорит приобрел еще на огромной высоте над Землей. Размер "Сердца космоса" составляет 18,5×23×12 сантиметров.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Катрин Денев продала с аукциона свои наряды на 100 миллионов рублей. Знаменитая актриса собирала эти эксклюзивные вещи полвека.

А Самые дорогие туфли в мире стоят 17 миллионов долларов. Они изготовлены из настоящего золота и украшены 15-каратным бриллиантом. Их продали на аукционе 26 сентября прошлого года в Эмиратах.

ИСТОЧНИК KP.RU