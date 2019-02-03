2019-02-03T22:16:05+03:00
Общество

Дикая индейка ворвалась в один из домов Калифорнии

Отважная птица разбила окно на втором этаже квартиры и проникла внутрь
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Дикая индейка ворвалась в один из домов КалифорнииДикая индейка ворвалась в один из домов КалифорнииФото: Facebook
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В прошедшую субботу в одном из жилых домов в городке Элк-Гров, штат Калифорния, произошло самое настоящее преступление: огромная дикая индейка ворвалась в квартиру, разбив окно на втором этаже дома.

По словам местной полиции, к ним в участок поступил звонок о краже со взломом от перепуганных хозяев квартиры. Полиция спустя несколько минут приехала на место происшествия и вместо матерого вора обнаружила...самую настоящую разбушевавшуюся индейку, пишет издание UPI.

- Офицеры пытались связаться с подозреваемым, но он отвечал только на птичьем языке, - шутят полицейские.

Как отмечается, птица не пострадала. Горе-преступника поймали и отпустили на волю.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что жительница Австралии прогнала четырехметрового питона, который заполз к ней в постель ночью. Девушка воспользовалась обычным копьем для ловли рыбы и мусорной урной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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