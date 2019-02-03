Главы России, Турции и Ирана встретятся в Сочи 14 февраля

СЕГОДНЯ 22:21 2019-02-03T22:31:29+03:00

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В Сочи 14 февраля состоится встреча президентов России, Турции и Ирана. Информацию подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

На встрече главы трех государств планируют обсудить ситуацию в Сирии.

Ранее Дмитрий Песков также подтвердил, что в этот день состоится двусторонняя встреча Владимира Путина с лидером Турции Тайипом Эрдоганом. О запланированной встречи сообщил и сам Эрдоган.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Путин заявил, что отношения РФ и Турции развиваются энергично и позитивно. Российский и турецкий лидеры 17 сентября прошлого года провели переговоры в Сочи.

А 7 сентября прошлого года Владимир Путин прилетел в Тегеран для участия в трехстороннем саммите по Сирии. Глава российского государства обсудил с президентами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани текущее положение дел в Сирии, обменялся мнениями по проблеме долгосрочного урегулирования в арабской республике, а также согласовал конкретные шаги по борьбе с терроризмом.

ИСТОЧНИК KP.RU