2019-02-03T23:09:15+03:00
В мире

В Венесуэле ответили на заявление Трампа о возможном военном вмешательстве в страну

Правительство подчеркнуло, что "не допустит какого-либо иностранного вмешательства"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Венесуэле ответили на заявление Трампа о возможном военном вмешательстве в странуВ Венесуэле ответили на заявление Трампа о возможном военном вмешательстве в странуФото: REUTERS
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Власти Венесуэлы отвергли и осудили комментарии Дональда Трампа по поводу возможного военного вмешательства в ситуацию в стране.

- Народ Венесуэлы будет стоять на страже наших границ и не допустит какого-либо иностранного вмешательства, откуда бы оно ни исходило, - подчеркнула Делси Родригез, вице-президент Венесуэлы.

Она отметила, что Каракас всегда готов к защите территории и принципов. По ее словам, если одна из стран решит напасть на Венесуэлу, то она ответит тем же, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Дональд Трамп рассказал СМИ об отправке военных в Венесуэлу. Президент США объясняет свое решение в качестве "одного из вариантов". Однако позже Дональд Трамп не стал вдаваться в подробности и добавил, что не хочет об этом разговаривать.

Также президент США Трамп отметил, что Америка усилит поддержку борьбы за демократию в Венесуэле. Глава Белого дома приветствовал проведение акций протестов по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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