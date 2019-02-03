2019-02-03T23:21:23+03:00
Происшествия

Следователи задержали владельца перевернувшегося в Калужской области автобуса

Транспортное средство записано на индивидуального предпринимателя из Смоленской области
Юлия ДИВЕЕВА
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ДТП в Калужской области. Фото: пресс-служба МЧС РФДТП в Калужской области. Фото: пресс-служба МЧС РФ
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По делу о перевернувшемся в Калужской области автобусе следователи СК задержали владельца, попавшего в ДТП транспорта. Им оказался индивидуальный предприниматель из города Ярцево Смоленской области Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

"В рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после смертельного ДТП в Калужской области задержан владелец автобуса", - говорится в сообщении СК.

Ранее сайт kp.ru сообщал о задержании водителя перевернувшегося автобуса. По факту случившегося МВД и СК возбудили уголовные дела по статьям 264 и 238 соответственно.

Автобус, перевозивший детскую команду по танцам из Смоленской области в Калужскую на соревнования, перевернулся на трассе "Калуга-Вязьма" утром 3 февраля. Причиной ДТП, по словам представителей местной полиции, стал занос, в результате которого водитель автобуса потерял управление. В ДТП погибли семь человек и 38 пострадали.

Автобус смерти.Семь человек погибли в перевернувшемся на Калужском шоссе автобусе. Четверо из них дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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