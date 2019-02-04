Неизвестные похитили охранявшего аэропорт Хитроу ястреба
В Великобритании похитили ястреба, который отгонял от лондонского аэропорта Хитроу от других птиц. По данным полиции, по подозрению в краже птицы разыскиваются трое мужчин.
Об исчезновении шестилетнего ястреба по кличке Майло сообщила его владелица Лейла Беннет. ЧП произошло во вторник, 29 января. Женщина оставила своего питомца в коробке в машине, а сама пошла регистрироваться на ресепшн в отеле Mercure рядом с аэропортом.
По словам 34-летней Лейлы, ее не было около получаса, а когда он вернулась, птицы на месте не оказалось, а окно со стороны пассажирского сидения было разбито.
Камера видеонаблюдения показала, что бригада из трех человек прибыла на автомобиле Mercedes S-класса. Они разбили боковое стекло, открыли дверь машины. Потом воры взяли с заднего сидения соколиную перчатку, чтобы с ее помощью достать из салона перепуганного Майло, забрали ястреба и уехали, пишет Мetro.
Полиция приступила к расследованию произошедшего, но пока никого не арестовала. Лейла Беннет объявила вознаграждение за возвращение ее любимца в размере тысячи фунтов.
ИСТОЧНИК KP.RU