Неизвестные похитили охранявшего аэропорт Хитроу ястреба

СЕГОДНЯ 01:01 2019-02-04T01:01:58+03:00

Шестилетний ястреб по кличке Майло работал в аэропорту Хитроу, отгоняя от взлетной полосы других птиц Фото: СОЦСЕТИ

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В Великобритании похитили ястреба, который отгонял от лондонского аэропорта Хитроу от других птиц. По данным полиции, по подозрению в краже птицы разыскиваются трое мужчин.

Об исчезновении шестилетнего ястреба по кличке Майло сообщила его владелица Лейла Беннет. ЧП произошло во вторник, 29 января. Женщина оставила своего питомца в коробке в машине, а сама пошла регистрироваться на ресепшн в отеле Mercure рядом с аэропортом.

По словам 34-летней Лейлы, ее не было около получаса, а когда он вернулась, птицы на месте не оказалось, а окно со стороны пассажирского сидения было разбито.

Камера видеонаблюдения показала, что бригада из трех человек прибыла на автомобиле Mercedes S-класса. Они разбили боковое стекло, открыли дверь машины. Потом воры взяли с заднего сидения соколиную перчатку, чтобы с ее помощью достать из салона перепуганного Майло, забрали ястреба и уехали, пишет Мetro.

Полиция приступила к расследованию произошедшего, но пока никого не арестовала. Лейла Беннет объявила вознаграждение за возвращение ее любимца в размере тысячи фунтов.

ИСТОЧНИК KP.RU