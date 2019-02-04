2019-02-04T01:01:58+03:00
Дом. Семья

Неизвестные похитили охранявшего аэропорт Хитроу ястреба

Трое мужчин разбили окно автомобиля и выкрали птицу у владелицы
Юлия ДИВЕЕВА
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Шестилетний ястреб по кличке Майло работал в аэропорту Хитроу, отгоняя от взлетной полосы других птицШестилетний ястреб по кличке Майло работал в аэропорту Хитроу, отгоняя от взлетной полосы других птицФото: СОЦСЕТИ
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В Великобритании похитили ястреба, который отгонял от лондонского аэропорта Хитроу от других птиц. По данным полиции, по подозрению в краже птицы разыскиваются трое мужчин.

Об исчезновении шестилетнего ястреба по кличке Майло сообщила его владелица Лейла Беннет. ЧП произошло во вторник, 29 января. Женщина оставила своего питомца в коробке в машине, а сама пошла регистрироваться на ресепшн в отеле Mercure рядом с аэропортом.

По словам 34-летней Лейлы, ее не было около получаса, а когда он вернулась, птицы на месте не оказалось, а окно со стороны пассажирского сидения было разбито.

Камера видеонаблюдения показала, что бригада из трех человек прибыла на автомобиле Mercedes S-класса. Они разбили боковое стекло, открыли дверь машины. Потом воры взяли с заднего сидения соколиную перчатку, чтобы с ее помощью достать из салона перепуганного Майло, забрали ястреба и уехали, пишет Мetro.

Полиция приступила к расследованию произошедшего, но пока никого не арестовала. Лейла Беннет объявила вознаграждение за возвращение ее любимца в размере тысячи фунтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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