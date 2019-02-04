2019-02-04T01:27:48+03:00
Происшествия

Число жертв пожара на трубопроводе в Мексике увеличилось до 125 человек

Власти страны взяли бензопровод под усиленную охрану
Юлия ДИВЕЕВА
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Солдаты охраняют бензопровод в штате Идальго в тех местах, где люди незаконно врезались в трубу и откачивали топливоСолдаты охраняют бензопровод в штате Идальго в тех местах, где люди незаконно врезались в трубу и откачивали топливоФото: REUTERS
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По последним данным, число жертв пожара на трубопроводе в Мексике достигло 125 человек. Об этом сообщили в мексиканском институте социального страхования (IMSS).

Власти страны взяли бензопровод под охрану, чтобы предотвратить повторные попытки пробуриться в трубу и незаконно отбирать топливо. На месте пожара в штате Идальго все еще ведуться поисковые работы.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что жертвами взрыва стали 114 человек. Около пятидесяти человек умерли в больницах от сильнейших ожогов. Под наблюдением медиков оставались 33 пострадавших. Троих тяжелых пациентов отправили на лечение в клинику в штате Техас США.

Напомним, взрыв прогремел вечером 18 января на крупном трубопроводе Туспан-Тула в штате Идальго, затем начался сильный пожар. Это случилось в тот момент, когда на месте незаконной врезки собрались около 350 местных жителей, чтобы набрать бензин в бидоны и канистры

ИСТОЧНИК KP.RU

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