Самолет Аэрофлота рейса Белград - Москва экстренно сел в Будапеште

СЕГОДНЯ 02:34 2019-02-04T02:34:19+03:00

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В аэропорту столицы Венгрии экстренную посадку совершил самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" , выполнявший рейс Белград - Москва. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Шереметьево на его официальном сайте.

"Аэрофлот SU 2097/JU 8136 - Направлен в Будапешт", - говорится в сообщении аэропорта.

Как сообщает Интерфакс, решение о срочной посадке было принято после того, как экипаж и пассажиры почувствовали запах дыма на борту. Приземление прошло благополучно. Никто из находившихся в самолете не пострадал.

"Аэрофлот" направляет за своими клиентами в Будапешт резервный борт. А пока пассажиры находятся в аэропорту. Компания обеспечила их горячим питанием.

Самолет вылетел из сербской столицы в 20.53 и должен был прибыть в Москву в 23.35.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал об экстренной посадке в аэропорту Шереметьево самолета рейса Уфа-Москва. 29 января борт совершил короткий заход и экстренную посадку в московском аэропорту, потому что в салоне стало плохо грудному ребенку.

ИСТОЧНИК KP.RU