В суворовском училище в Ульяновске назвали причину эхинококкоза у курсантов

СЕГОДНЯ 04:36 2019-02-04T04:45:21+03:00

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Курсанты Ульяновского Гвардейского суворовского военного училища могли заразиться эхинококкозом от животных. Именно домашние питомцы являются разносчиками паразитов, обнаруженных в лёгких юношей. Об этом заявили в администрации учебного заведения.

"Заболевание не передается от человека к человеку и не связано с организацией приема пищи в училище и условиями проживания", - говорится в сообщении.

Также руководство училища заверило, что никто из суворовцев не нуждается в госпитализации, угрозы их здоровью или распространению заболевания нет. Там также подчеркнули, что проверка не выявила никаких нарушений санитарных норм и организации питания в училище, передает ТАСС.

"Воспитанники прошли амбулаторное лечение без отрыва от учебного процесса. Лечение предусматривает прием нескольких таблеток", - уточнили в администрации.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Ульяновске во время медобследования курсантов суворовского военного училища обнаружили 26 курсантов, педагогов и сотрудники училища, заболевших эхинококкозом.

ИСТОЧНИК KP.RU