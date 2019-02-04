Немецкий онколог назвал лучший способ уберечься от рака
Глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн считает, что уберечься от рака можно, если много двигаться, правильно питаться и отказаться от употребления табака.
"Лучшая мера предосторожности - не курить! Около 30% всех видов рака связаны с курением", - заявил он РИА новости.
Напомним, что 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. В этот день медики и ученые стараются рассказать людям больше о раке, его профилактике и выявлении заболевания на ранних стадиях.
На сегодня онкологические болезни остаются одними из самых опасных и трудноизлечимых, а в некоторых случаях пациентов просто нельзя спасти.
Немецкие ученые из центра в Гейдельберге рекомендуют вести здоровый образ жизни, проходить вакцинацию и проходить обследования, чтобы выявлять рак на ранних стадиях.
ИСТОЧНИК KP.RU