2019-02-04T06:39:23+03:00
Здоровье

Немецкий онколог назвал лучший способ уберечься от рака

В научно-исследовательском онкологическом центре рекомендуют не курить, вести здоровый образ жизни и регулярно обследоваться у врачей
Юлия ДИВЕЕВА
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Врачи назвали способ противостоять развитию ракаВрачи назвали способ противостоять развитию ракаФото: EAST NEWS
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Глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн считает, что уберечься от рака можно, если много двигаться, правильно питаться и отказаться от употребления табака.

"Лучшая мера предосторожности - не курить! Около 30% всех видов рака связаны с курением", - заявил он РИА новости.

Напомним, что 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. В этот день медики и ученые стараются рассказать людям больше о раке, его профилактике и выявлении заболевания на ранних стадиях.

На сегодня онкологические болезни остаются одними из самых опасных и трудноизлечимых, а в некоторых случаях пациентов просто нельзя спасти.

Немецкие ученые из центра в Гейдельберге рекомендуют вести здоровый образ жизни, проходить вакцинацию и проходить обследования, чтобы выявлять рак на ранних стадиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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