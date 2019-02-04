Канадец выиграл в национальную лотерею $25,5 млн
Житель провинции Онтарио выиграл 33,4 млн канадских долларов (25,5 млн долларов США) в национальную лотерею "6 из 49". Розыгрыш джекпота состоялся в воскресенье, 3 февраля.
Как пояснили представители компании OLG, которая проводит лотерею, выпавшие номера - 4, 16, 25, 29, 30 и 48. А бонусным стало число 12. Известно, что билет с выигрышными номерами был продан жителю города Оуэн-Саунд.
Также вчера разыграли один утешительный приз в размере одного миллиона канадских долларов (760 тысяч долларов США). Его получит житель города Садбери в той же провинции Онтарио, передает ТАСС.
После того, как победитель обратиться за получением своего приза, его имя станет достоянием общественности. Таковы правила канадских национальных лотерей.
Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент 49,5 млн долларов США) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года.
ИСТОЧНИК KP.RU