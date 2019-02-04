2019-02-04T07:08:10+03:00
В мире

Канадец выиграл в национальную лотерею $25,5 млн

Имя везунчика станет известно после того, как он обратиться за призом
Юлия ДИВЕЕВА
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Канадец выиграл $25,5 млн в лотерею "6 из 49"Канадец выиграл $25,5 млн в лотерею "6 из 49"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Житель провинции Онтарио выиграл 33,4 млн канадских долларов (25,5 млн долларов США) в национальную лотерею "6 из 49". Розыгрыш джекпота состоялся в воскресенье, 3 февраля.

Как пояснили представители компании OLG, которая проводит лотерею, выпавшие номера - 4, 16, 25, 29, 30 и 48. А бонусным стало число 12. Известно, что билет с выигрышными номерами был продан жителю города Оуэн-Саунд.

Также вчера разыграли один утешительный приз в размере одного миллиона канадских долларов (760 тысяч долларов США). Его получит житель города Садбери в той же провинции Онтарио, передает ТАСС.

После того, как победитель обратиться за получением своего приза, его имя станет достоянием общественности. Таковы правила канадских национальных лотерей.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент 49,5 млн долларов США) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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