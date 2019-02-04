Погода в Москве на 4 февраля 2019 года: ожидается мокрый снег

4 Февр. 07:23 2019-02-04T07:23:32+03:00

В столице аномально тепло для начала февраля Фото: Алексей ФОКИН

Стало известно, какой будет погода в Москве на 4 февраля 2019 года

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Погода в Москве на 4 февраля 2019 года будет облачной и довольно теплой для начала последнего зимнего месяца. В дневные часы столбики термометров будут находиться на уровне +1..+3 градусов, а ночью уйдут в минус - до -3..-1.

Из-за таких колебаний температур на дорогах возникает гололедица, а автомобили покрываются тонким слоем льда. Также ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега или снега с дождем.

Что касается ветра, то, согласно данным Гидрометцентра России, скорость его потоков южного направления составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет держаться в районе 751 миллиметра ртутного столба.

Сайт kp.ru писал о том, что в первые дни этой недели в столице ожидается поистине аномально теплая погода. Похожие показатели последний раз фиксировались лишь в начале февраля 2002 года.

ИСТОЧНИК KP.RU