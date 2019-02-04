2019-02-04T07:44:17+03:00
Политика

WSJ: Трамп готовится объявить кандидатов на ключевые посты в Пентагоне

Речь идет о претендентах на должности глав Сухопутных войск, Военно-морских сил и Комитета начальника штабов ВС
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может объявить имена кандидатов на ключевые посты в командовании американскими вооруженными силами уже в ближайшие несколько недель.

Так, ожидается, что первым глава государства выдвинет генерала Джеймса Макконвилла на должность начальника штаба Сухопутных войск США. Сейчас он является заместителей Марка Милли, занимающего этот пост.

Сам глава штаба СВ также может получить новое назначение. Еще в конце прошлого года Трамп выказывал желание выдвинуть его кандидатом на пост председателя Комитета начальников штабов ВС США. Сейчас эту должность занимает генерал Джозеф Данфорд. Срок его полномочий истекает осенью.

Среди других запланированных президентом назначений газета The Wall Street Journal отмечает также кандидатуру адмирала Уильяма Морана на пост начальника штаба Военно-морских сил. В настоящий момент его возглавляет Джон Ричардсон. Кроме того, еще сразу несколько кандидатур Трамп рассматривает на замену командующему Корпусом морской пехоты генералу Роберту Неллеру.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале года ходили слухи о возможном назначении бывшего сенатора Конгресса Джеймса Уэбба на пост нового главы Пентагона, однако сам американский лидер опроверг данную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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