Катар выделил $2 млн на поддержку деятельности «Белых касок» в Сирии
Фонд развития Катара выделил два миллиона долларов на поддержку деятельности организации "Белые каски" в Сирии. Соответствующее указание дал лично эмир страны Тамим бен Хамад Аль Тани.
"Фонд развития Катара выделил помощь сирийской неправительственной добровольческой организации "Сирийская гражданская оборона" ("Белые каски") в размере двух миллионов долларов", - сообщили в пресс-службе фонда.
Уточняется, что соглашение о финансировании подписали заместитель генерального директора катарской организации Мисфар аль-Шехвани и глава "Белых касок" Раид ас-Салех. В фонде заявили, что средства пойдут на приобретение семи пожарных автомобилей, обучение волонтеров и ремонт дорог в пострадавших районах Сирии. Кроме того, будут проплачены поисково-спасательные операции для людей, оказавшихся под завалами домов в результате бомбардировок, передает РИА Новости.
Примечательно, что всего несколько дней назад в министерстве иностранных дел России сообщили о подготовке "Белыми касками" новой провокации. Сайт kp.ru писал о то, что в скором времени "добровольцы" организуют инсценировку еще одной химической атаки, целью которой будет очернить Дамаск и официальные власти.
ИСТОЧНИК KP.RU
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