2019-02-04T08:16:51+03:00
Политика

Катар выделил $2 млн на поддержку деятельности «Белых касок» в Сирии

Ожидается, что средства пойдут на покупку пожарных автомобилей, обучение волонтеров, ремонт дорог и операции по розыску людей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Катар выделил $2 млн на поддержку «Белых касок» в СирииКатар выделил $2 млн на поддержку «Белых касок» в СирииФото: REUTERS
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Фонд развития Катара выделил два миллиона долларов на поддержку деятельности организации "Белые каски" в Сирии. Соответствующее указание дал лично эмир страны Тамим бен Хамад Аль Тани.

"Фонд развития Катара выделил помощь сирийской неправительственной добровольческой организации "Сирийская гражданская оборона" ("Белые каски") в размере двух миллионов долларов", - сообщили в пресс-службе фонда.

Уточняется, что соглашение о финансировании подписали заместитель генерального директора катарской организации Мисфар аль-Шехвани и глава "Белых касок" Раид ас-Салех. В фонде заявили, что средства пойдут на приобретение семи пожарных автомобилей, обучение волонтеров и ремонт дорог в пострадавших районах Сирии. Кроме того, будут проплачены поисково-спасательные операции для людей, оказавшихся под завалами домов в результате бомбардировок, передает РИА Новости.

Примечательно, что всего несколько дней назад в министерстве иностранных дел России сообщили о подготовке "Белыми касками" новой провокации. Сайт kp.ru писал о то, что в скором времени "добровольцы" организуют инсценировку еще одной химической атаки, целью которой будет очернить Дамаск и официальные власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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