2019-02-04T09:55:30+03:00
Происшествия

Пассажир упал под поезд на станции метро "Новокузнецкая"

Мужчина получил травмы, однако смог выжить
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Движение поездов на данном участке было временно приостановленоДвижение поездов на данном участке было временно приостановленоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Один из пассажиров московского метрополитена упал на рельсы на станции "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии прямо под прибывающий поезд. К счастью, мужчине удалось выжить, однако без травм не удалось. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.

"Произошло падение мужчины под прибывающий поезд. В 8.55 пострадавший извлечен и передан врачам с травмами", - передает РИА Новости со ссылкой на собеседника.

Стоит отметить, что на время извлечения пассажира с рельсов с путей было снято напряжение, а потому движения от станции "Автозаводская" до "Театральная" в сторону центра было приостановлено.

Обстоятельства падения, а также состояние пострадавшего пока неизвестны.

Сайт kp.ru писал о том, что всего несколько дней назад на рельсах московского метрополитена оказался подросток. Юноша упал под поезд на станции метро "Сходненская" Таганско-Краснопресненской линии. Водитель состава применил экстренной торможение, однако парень всего равно получил травмы. Специалисты извлекли его с рельсов и передали медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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