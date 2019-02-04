2019-02-04T10:27:03+03:00
Политика

Правительству поручено создать дорожные карты по механизму "регуляторной гильотины"

План должен быть представлен премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву до 25 марта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. ФОТО Александр Астафьев пресс-служба правительства РФ ТАССПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев. ФОТО Александр Астафьев пресс-служба правительства РФ ТАСС
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разработать дорожные карты по реализации механизма так называемой "регуляторной гильотины" в отдельных сферах государственного контроля. Соответствующая задача была поставлена перед главой правительственного аппарата Константином Чуйченко, надзорными ведомствам, общественными объединениями и экспертными организациями.

На сайте правительства уточняется, что план должен быть представлен не позднее 25 марта 2019 года. При этом до 25 февраля кабмин должен ознакомиться также предложениями по порядку правового регулирования и перечнем ведомств, которые участвуют в реализации механизма "регуляторной гильотины".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в данном случае речь идет об избавлении от неэффективных и избыточных требований. Все те акты, которые не будут специальным образом одобрены или изменены, автоматически утратят силу. Ожидается, что это позволит снизить нагрузку на предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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