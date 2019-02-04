2019-02-04T10:45:19+03:00
Наука

Ученые разрабатывают прибор для диализа вне стационара

Все оборудование – электрические компоненты и гидравлическая часть – будет помещаться в рюкзаке
Ася РОМАНЧУК
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Ученые создадут аппарат для диализа вне стационараУченые создадут аппарат для диализа вне стационараФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые работают над созданием оборудования, которое способно спасти жизни тысяч человек, нуждающихся в процедуре диализа. Как только новинка будет одобрена и принята Минздравом, то больные люди смогут проходить процедуру очистки крови вне стационара. Устройство мобильное и позволяет использовать его по мере надобности.

Всё оборудование — электрические компоненты и гидравлическая часть — будет помещаться в рюкзаке.

Пока прибор представлен в виде формул и чертежей, на его разработку уйдет от трех до пяти лет.

Необходимость создания мобильного устройства для диализа вызвана требованием времени. Пациенты сейчас вынуждены по три раза в неделю обращаться в стационар за данной процедурой. Некоторым требуется более частое переливание крови.

- Существующая сейчас процедура занимает порядка четырех часов, после чего необходимо менять раствор на новый. Новое устройство продлит срок годности раствора с 3-5 до 24 часов. Пациенты смогут вести нормальный образ жизни и не быть привязанными к стационару. К тому же, можно будет сократить вероятность перитонита и стоимость самой процедуры, - рассказывает старший научный сотрудник лаборатории носимых биосовместимых устройств и бионических протезов Сеченовского университета Николай Базаев.

Аппарат для диализа будет представлять собой с трубками, которые соединяются с герметично установленным на животе пациента катетером. По трубкам будет идти подача раствора и его возврат. Очищение происходит в рюкзаке с помощью специальных фильтров с абсорбентами из активированного угля. Там же будут расположены насосы, качающие раствор, аккумуляторы и система управления.

Процедура будет осуществляться под контролем медиков, все показатели больного поступят врачам через интернет, а пациент получит рекомендации от медиков на мобильный телефон. Лишь раз в месяц больной должен будет посещать стационар для проверки работы прибора.

Предварительная стоимость аппарата составит от 100 до 300 тыс. рублей в зависимости от комплектации, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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