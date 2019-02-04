2019-02-04T10:53:59+03:00
Происшествия

На парковке в центре Москвы загорелись четыре автомобиля

Две машины сгорели полностью, еще несколько получили серьезные повреждения [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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О пострадавших в результате пожара на парковке не сообщаетсяО пострадавших в результате пожара на парковке не сообщаетсяФото: скриншот с видео
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На парковке в центре Москвы воспламенились четыре автомобиля. Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник, 4 февраля, в районе 1-го Сельскохозяйственного проезда.

Судя по кадрам с видео, присланного очевидцем в редакцию "КП", в результате происшествия два автомобиля были полностью уничтожены. Еще несколько также были повреждены огнем, но лишь с одной стороны.

В Москве сгорели четыре автомобиля.

Что именно стало причиной пожара пока неизвестно, однако не исключаются версии умышленного поджога и замыкания электропроводки. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Однако в случаи с происшествием, которое произошло накануне на Краснобогатырской улице все иначе. Там, на территории гаражного кооператива были обнаружены тела трех человек - двух мужчин и одной женщины. Их тела нашел сторож во время обхода. Предполагается, что погибшие ремонтировали автомобиль за закрытыми дверями гаража и отравились угарным газов.

В Москве, на территории гаражного кооператива на Краснобогатырской улице были обнаружены тела 3-х человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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