На парковке в центре Москвы загорелись четыре автомобиля

СЕГОДНЯ 10:53 2019-02-04T10:53:59+03:00

О пострадавших в результате пожара на парковке не сообщается Фото: скриншот с видео

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На парковке в центре Москвы воспламенились четыре автомобиля. Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник, 4 февраля, в районе 1-го Сельскохозяйственного проезда.

Судя по кадрам с видео, присланного очевидцем в редакцию "КП", в результате происшествия два автомобиля были полностью уничтожены. Еще несколько также были повреждены огнем, но лишь с одной стороны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689845" frameborder="0"></iframe> В Москве сгорели четыре автомобиля.

Что именно стало причиной пожара пока неизвестно, однако не исключаются версии умышленного поджога и замыкания электропроводки. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Однако в случаи с происшествием, которое произошло накануне на Краснобогатырской улице все иначе. Там, на территории гаражного кооператива были обнаружены тела трех человек - двух мужчин и одной женщины. Их тела нашел сторож во время обхода. Предполагается, что погибшие ремонтировали автомобиль за закрытыми дверями гаража и отравились угарным газов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689824" frameborder="0"></iframe> В Москве, на территории гаражного кооператива на Краснобогатырской улице были обнаружены тела 3-х человек.

ИСТОЧНИК KP.RU