На парковке в центре Москвы загорелись четыре автомобиля
На парковке в центре Москвы воспламенились четыре автомобиля. Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник, 4 февраля, в районе 1-го Сельскохозяйственного проезда.
Судя по кадрам с видео, присланного очевидцем в редакцию "КП", в результате происшествия два автомобиля были полностью уничтожены. Еще несколько также были повреждены огнем, но лишь с одной стороны.
В Москве сгорели четыре автомобиля.
Что именно стало причиной пожара пока неизвестно, однако не исключаются версии умышленного поджога и замыкания электропроводки. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
Однако в случаи с происшествием, которое произошло накануне на Краснобогатырской улице все иначе. Там, на территории гаражного кооператива были обнаружены тела трех человек - двух мужчин и одной женщины. Их тела нашел сторож во время обхода. Предполагается, что погибшие ремонтировали автомобиль за закрытыми дверями гаража и отравились угарным газов.
В Москве, на территории гаражного кооператива на Краснобогатырской улице были обнаружены тела 3-х человек.
ИСТОЧНИК KP.RU