Эксперт сказал, что неудачи Головина – результат неправильного подхода Тьери Анри

СЕГОДНЯ 11:58 2019-02-04T11:58:40+03:00

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Тьери Анри был уволен из "Монако" 25 января, на должность главного тренера вернулся Леонарду Жардим. Когда вернулся португальский специалист, команда начала показывать то, как они действительно могут играть.

Это было видно и по боевой ничье с Генгамом, окончившийся сериями пенальти, к сожалению не в пользу Монако, но за то Александр Головин отличился своим дебютным голом. По ходу матча и манере игры можно было смело сказать, что команда начала подниматься со дна.

Если не считать пенальти, то матч с "Генгамом" "Монако" не проиграло, а следующий за ним матч против Тулузы окончился победой княжеского клуба. Автором первого гола стал опять-таки Александр Головин, второго – Сеск Фабрегас.

По мнению Стефано Рено, комментировавшего матчи Монако, княжеский клуб поторопился менять «тренера-строителя на тренера-клоуна», и да, именно из-за Анри команда в целом и Головин в частности потеряли полгода.

«Уверен, победа над Тулузой – лишь начало», - приводит цитаты Рено Спорт Экспресс, - «Монако расцветут».

Всего в рамках Лиги 1 Головин принял участие в 16 поединках, забил два гола и отдал четыре ассиста.

ИСТОЧНИК KP.RU