2019-02-04T12:08:56+03:00
Политика

В Госдуме отказались рассматривать предложение Германии о переносе ракет за Урал

Юрий Швыткин отметил, что эта инициатива не заслуживает внимания
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Госдуме не будут рассматривать просьбу ФРГ о переносе ракет за УралВ Госдуме не будут рассматривать просьбу ФРГ о переносе ракет за УралФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Москва не будет перемещать ракеты 9М729 за Уральские горы в угоду США. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, добавив при этом, что Россия даже не намерена рассматривать всерьез предложение немецких властей.

«Данное предложение не заслуживает внимания, поскольку мы выполняем полностью все договорные обязательства в отличие от США. Конечно, мы не собираемся в угоду кому-то, для того, чтобы США выполняли свои обязательства, перенести данную ракету за пределы Урала. Мы ни в коем случае не будем инициировать проведение переговоров по данному вопросу», — приводит слова Швыткина ИА «НСН».

Напомним, накануне, 3 февраля, кураторы внешней политики ФРГ предложили российским властям перенести ракеты 9М729 за Урал, чтобы появилась возможность возобновления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В ответ на это член Совета Федерации РФ Алексей Пушков уже ответил, что с учетом призыва главы польского Министерства иностранных дел установить в Польше ядерные ракеты, это дает «неравное уравнение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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