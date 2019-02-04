В Госдуме предложили снижать зарплату учителей за жестокое обращение с детьми

СЕГОДНЯ 12:20 2019-02-04T12:20:28+03:00

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Депутат Государственной думы Борис Чернышов предложил министру просвещения России Ольге Васильевой снижать зарплаты учителей вдвое в случае, если они будут вести себя агрессивно по отношению к ученикам. Речь идет не только о физическом насилии над детьми, но и о психологическом влиянии.

"Учитель, который хоть раз был замечен в агрессии или в применении психологического и уж тем более физического насилия по отношению к ребёнку, не должен получать те же деньги, что и педагог, который вкладывает в детей всю свою душу", - считает политик.

По его мнению, после первого негативного инцидента зарплата учителя должна быть снижена на треть, а каждый последующий случай должен уменьшать ее еще вдвое.

В письме министру говорится о том, что такая мера позволит снизить "градус жестокости" в учебных заведениях, который в последние годы стал настоящей проблемой нашего общества. При этом Чернышов уверен, что "насилие над ребёнком" начинается ещё с детского сада, а в школе многие из таких детей активно стараются отомстить своим обидчикам в лице уже других людей, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее президент России Владимир Путин поручил Васильевой внимательно следить за зарплатами учителей, чтобы выплаты не опускались ниже, чем в среднем по экономике в регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU