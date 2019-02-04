2019-02-04T12:51:56+03:00
Происшествия

На месте пожара в центре Москвы нашли тело седьмого погибшего

Сотрудники экстренных служб продолжают разгребать завалы жилого дома
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Деревянные перекрытия способствовали быстрому распространению огняДеревянные перекрытия способствовали быстрому распространению огняФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На месте пожара в жилом доме в центре Москвы обнаружили тело еще одного погибшего. Таким образом к настоящему моменту известно о семи жертвах происшествия.

По словам представителя экстренных служб, тело было извлечено из-под завалов здания на Никольском бульваре. Также известно, что один из погибших является несовершеннолетним, передает РИА Новости.

Напомним, что пожар возник на пятом этаже элитного дома в ночь на понедельник, 4 февраля. Позже выяснилось, что квартира в которой изначально было зафиксировано возгорание принадлежит дочери известного музыканта Юрия Башмета.

Пламя охватило более 2 тысяч кв. метров и спровоцировало обрушение части постройки. Этому способствовал тот факт, что перекрытия в доме деревянные. Кроме того, в квартирах была проведена сложная перепланировка, что затрудняло процесс тушения.

Сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент сохраняется угроза дальнейшего обрушения дома. Сотрудники МЧС продолжают проливать и разбирать рухнувшие конструкции. По факту гибели людей в пожаре уже возбуждено уголовное дело.

Последствия пожара в Москве на Никитском бульваре.Виктор ГУСЕЙНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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