Российские конструкторы представили гиперзвуковой космический дрон

СЕГОДНЯ 13:07 2019-02-04T13:07:35+03:00

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Российские конструкторы представили модель первого отечественного гиперзвукового космического дрона. Речь идет о беспилотнике, оснащенным одним двигателем и предназначенном для многоразового использования.

Именно такой летательный аппарат разрабатывают специалисты компании "ИСОН" в интересах "Роскосмоса". Ожидается, что конструкцию оснастят специальным двигателем для разгона, а на начальном этапе полета будет использоваться самолет-носитель. Именно благодаря ему дрон станет многоразовым. Возвращение же на землю будет осуществляться с помощью парашютов.

В фонде "Сколково" уточнили, что данный беспилотник сможет передвигаться на высотах до 160 км при скоростях семь махов. Также он будет способен выводить космические аппараты на орбиту до 500 км. При этом срок службы каждого дрона будет составит не менее чем 50 полетов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора "ИСОН" Юрия Бахвалова, при производстве аппарата будут использоваться только российские комплектующие, а также двигатель от разгонного блока "Бриз-М" - 14Д30. Летные испытания запланированы уже на 2023 год. После этого беспилотник может пойти на экспорт.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать также гиперзвуковую ракету наземного базирования средней дальности.

ИСТОЧНИК KP.RU