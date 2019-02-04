Полиция Москвы перекрыла улицу Липецкую из-за скопления воды

СЕГОДНЯ 14:06 2019-02-04T14:06:36+03:00

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Московская полиция частично перекрыла улицу Липецкую, которая пересекается с МКАД. Такие меры были приняты из-за разлива воды, затопившего проезжую часть в районе дома №46. Причиной инцидента, вероятнее всего, является коммунальная авария.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, водоканала и пожарные. К настоящему моменту движение в сторону области по основному ходу Липецкой улицы частично восстановлено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689912" frameborder="0"></iframe> Перекрытие на Липецкой улице в Москве.

"Автомобили пускают партиями по 10-20 машин. В центр и съезды с МКАД все еще перекрыты. <...> На Липецкой откачивают воду и промывают асфальт", - сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения.

В Москве перекрыли улицу Липецкую.

Здесь же уточняется, что движение в сторону МКАД организовано по перекрытой улицы, в сторону центра - по Загорьевскому проезду. В Мосгортрансе уточнили, что автобусы № 289, 690, 701, 717, 796, 901 и троллейбусы № 11, 11к задерживаются в районе остановки "Загорье". Маршруты их движения временно изменены.

ИСТОЧНИК KP.RU