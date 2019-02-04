2019-02-04T14:06:36+03:00
Происшествия

Полиция Москвы перекрыла улицу Липецкую из-за скопления воды

К настоящему моменту движение автомобилей частично восстановлено [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Движение в сторону МКАД организовано по дублеру Липецкой улицыДвижение в сторону МКАД организовано по дублеру Липецкой улицыФото: предоставлено очевидцем
Изменить размер текста:

Московская полиция частично перекрыла улицу Липецкую, которая пересекается с МКАД. Такие меры были приняты из-за разлива воды, затопившего проезжую часть в районе дома №46. Причиной инцидента, вероятнее всего, является коммунальная авария.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, водоканала и пожарные. К настоящему моменту движение в сторону области по основному ходу Липецкой улицы частично восстановлено.

Перекрытие на Липецкой улице в Москве.

"Автомобили пускают партиями по 10-20 машин. В центр и съезды с МКАД все еще перекрыты. <...> На Липецкой откачивают воду и промывают асфальт", - сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения.

В Москве перекрыли улицу Липецкую.

Здесь же уточняется, что движение в сторону МКАД организовано по перекрытой улицы, в сторону центра - по Загорьевскому проезду. В Мосгортрансе уточнили, что автобусы № 289, 690, 701, 717, 796, 901 и троллейбусы № 11, 11к задерживаются в районе остановки "Загорье". Маршруты их движения временно изменены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Защита Арашукова-старшего обжаловала его арест
Стал известен создатель яйца-рекордсмена из Инстаграма
Песков прокомментировал результаты опроса о желании россиян эмигрировать
Пентагон отправит почти 4000 военных на границу с Мексикой
Похороны Децла пройдут на Пятницком кладбище
Татьяна Тарасова госпитализирована
Ингеборга Дапкунайте во время пожара на Никитском бульваре в Москве помогала пострадавшим
В Госдуме рекомендовали бесплатно раздавать еду с истекающим сроком годности
Большинство стран-членов ЕС признало Гуайдо временным главой Венесуэлы
Лавров: борьба с ИГ* еще не завершена
Песков обозначил позицию России по ситуации в Венесуэле
Лавров: США взяли курс на слом всей системы контроля над вооружениями
Российские конструкторы представили гиперзвуковой космический дрон
В Антарктиде найден новый вид раннего динозавра
Первые авто из проекта «Кортеж» будут доступны для предзаказа с 15 февраля
На месте пожара в центре Москвы нашли тело седьмого погибшего
"Внутри воды почти по колено, гарь, копоть": что говорят жильцы сгоревшего элитного дома на Никитском бульваре