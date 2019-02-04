2019-02-04T14:57:26+03:00
Общество

Стал известен создатель яйца-рекордсмена из Инстаграма

Самый популярный аккаунт соцсети оказался рекламной площадкой
Елена Гильманова
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Создатель яйца с рекордом по лайкам рассказал, что он хочет «делать с этим вниманием»Создатель яйца с рекордом по лайкам рассказал, что он хочет «делать с этим вниманием»Фото: скрин с видео
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Аккаунт world_record_egg, побивший мировой рекорд по лайкам в инстаграме, оказался рекламой благотворительной организации. Аккаунт куриного яйца «Юджин» создали 29-летний сотрудник лондонского рекламного агентства «The & Partnership» Крис Годфри и двое его друзей.

World_record_egg выложил первое фото 4 января с подписью «Давайте вместе установим новый мировой рекорд по лайкам в инстаграме». Яйцу понадобилось всего 9 дней, чтобы побить рекорд. На данный момент оно набрало больше 52 миллионов лайков.

world_record_eggworld_record_egg
Яйцо собрало более 52 миллионов лайков
52177233 отметок «Нравится»3037345 комментариевInstagram

2 февраля на аккаунте появился еще один снимок яйца уже с трещинами.

world_record_eggworld_record_egg
На аккаунте появился еще один снимок яйца ужк с трещинами
4970812 отметок «Нравится»50336 комментариевInstagram

А 3 февраля Hulu показал рекламу, в которой яйцо сообщает, что стало покрываться трещинами из-за давления соцсетей. Совет рекламы - «Если вам тоже нелегко, поговорите с кем-нибудь». Следом дается ссылка на сайт некоммерческой организации «Mental Health America», которая помогает людям с расстройствами психики.

Кампания с яйцом-рекордсменом оказалась рекламой некоммерческой организации, которая помогает людям с расстройствами психики. Если вам тоже нелегко, поговорите с кем-нибудь

В день выхода рекламы несколько американских изданий опубликовали материалы с предположением о создателе аккаунта. Издания BuzzFeed и Mashable установили, что за world_record_egg стоит английский рекламщик Крис Годфри. Англичанин дал комментарии только The New York Times.

По словам Годфри, яйцо было выбрано потому, что «у яйца нет пола, расы или религии». «яйцо - это яйцо, оно универсально» - добавил он.

Рекламщик опроверг предположения, что он платил инстаграм-блогерам за продвижение своего аккаунта. По словам Годфри рост аккаунта был органическим и, в основном, за счет школьников. Его подруга, Алисса Хан-Уилан, помогавшая ему с world_record_egg, сообщила, что смотрела видео, на которых дети в классе кричали учительнице: «Мисс, мисс, вы лайкнули яйцо?»

Представители рекламной индустрии считают, что первая реклама в таком аккаунте должна стоить не меньше 10 миллионов долларов.

«То, что яйцо привлекло всеобщее внимание — счастливая случайность. Важно, что мы будем делать с этим вниманием», — заявил Годфри The New York Times.

ИСТОЧНИК KP.RU

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