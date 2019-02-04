2019-02-04T14:48:03+03:00
В мире

Пентагон отправит почти 4000 военных на границу с Мексикой

Солдаты будут помогать пограничникам в ближайшие три месяца
Юлия ЩЕРБАКОВА
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США направит на границу с Мексикой около 4 тысяч солдатСША направит на границу с Мексикой около 4 тысяч солдатФото: REUTERS
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Пентагон намерен отправить на американско-мексиканскую границу 3750 солдат. Об этом сообщили в Министерстве обороны США. В ведомстве добавили, что военные пробудут на юго-западной границе порядка трех месяцев, где все это время будут оказывать помощь сотрудникам Службы таможенного и пограничного контроля Америки.

Отмечается, что при таком раскладе общее количество представителей США на границе с Мексикой достигнет 4350 человек, передает сайт «Свободная пресса».

Напомним, что ранее в США приняли решение продлить срок размещения военных на границе с Мексикой до 30 сентября 2019 года. Это связано с миграционным кризисом, который пока не удается преодолеть, передает сайт argumenti.ru.

Более того, 1 февраля президент Америки Дональд Трамп заявил о высокой вероятности введения режима чрезвычайного положения в стране. Это может быть необходимо для экстренного получения средств на постройку стены на границе в Мексикой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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