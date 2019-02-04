2019-02-04T14:49:55+03:00
Политика

Песков прокомментировал результаты опроса о желании россиян эмигрировать

Представитель Кремля указал на то, что такие исследования относительны, но даже при этом большинство граждан хочет остаться на родине
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал относительными результаты социологического опроса, согласно которым 40% молодых россиян хотят уехать за границу. По мнению представителя Кремля, это не очень-то и высокий показатель, при том что подавляющее большинство граждан все равно хочет остаться на родине.

"Там же, когда вы смотрите социологические опросы, нужно смотреть вопросы, которые задаются. Кроме того, эти показатели нельзя рассматривать, приводить и комментировать в отрыве от всего набора вопросов, которые были по этой теме", - цитирует "Интерфакс" Пескова.

Сайт kp.ru писал о том, что в среднем число россиян, желающих уехать из страны, не растет уже на протяжении пяти лет, колеблясь в районе показателя 15-18%. Однако, согласно опросу "Левады-центра", в 2018 году все несколько изменилось. Эксперты пытались понять, с чем это связано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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