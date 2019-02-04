Защита Арашукова-старшего обжаловала его арест

СЕГОДНЯ 15:02 2019-02-04T15:02:43+03:00

Отец сенатора помещен под стражу до 30 марта по делу о хищении газа

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Защита российского бизнесмена Рауля Арашукова, который является фигурантом дела о хищении газа на общую сумму около 30 млрд рублей, подала апелляционную жалобу на его арест. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"В суд поступила апелляционная жалоба адвокатов на постановление о заключении под стражу Рауля Арашукова", - рассказали в инстанции.

Там же отметили, что жалоба была подана также на арест другого фигуранта дела Руслана Арашукова. Суд пока не назначил дату рассмотрения этих вопросов.

Что касается сына обвиняемого в хищении газа бизнесмена - сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, который был задержан в тот же день по обвинению в убийствах и участии в преступной группировке, то законность его ареста будет рассмотрена 7 февраля, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что сам член Совета Федерации свою вину не признает и называет расследование в его отношении не иначе как "политическим заказом".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689390" frameborder="0"></iframe> Рауль Арашуков арестован по решению суда.Бизнесмен, обвиняемый в хищении газа на 30 миллиардов рублей, пробудет под арестом до конца марта

ИСТОЧНИК KP.RU