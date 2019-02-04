СЕГОДНЯ 15:20 2019-02-04T15:21:03+03:00

СКР приступил к следственным действиям после пожара в доме на Никитском бульваре в Москве. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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Следователи-криминалисты приступил к следственным действиям в доме, расположенном на Никитском бульваре в центре Москвы, где в ночь на понедельник в результате пожара погибли семь человек.

Как стало известно, в горевший подъезд доставили прожекторы и генератор для освещения в квартирах, после чего в здание вошли сотрудники Следственного комитета России (СКР), передает ТАСС.

Также появилась информация о том, что жильцам дома позволили забрать свои вещи. Им выдали каски и в сопровождении пожарных пустили в их квартиры.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, пожар в «звездном» доме на Никитском бульваре начался в ночь на понедельник. При этом ликвидировать возгорание удалось лишь к утру. В результате ЧП погибли семь человек. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело: производство начато по статье 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).

Пожар в звездном доме в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU