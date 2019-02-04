Трамп провел 60% рабочего времени перед телевизором

СЕГОДНЯ 15:38 2019-02-04T15:38:39+03:00

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Журналисты выяснили, как президент США Дональд Трамп распоряжался своим рабочим временем после промежуточных выборов, которые прошли в стране в ноябре прошлого года. Так, изучив расписание главы государства за последние три месяца, СМИ пришли к выводу, что большую часть своего рабочего времени он потратил на чтение газет, ТВ и звонки.

По некоторым данным, хозяин Белого дома провел 297 часов (около 60% рабочего времени) в неструктурированном рабочем графике с 8 до 11 утра. В это время глава Соединенных Штатов, вместо того чтобы находиться в Овальном кабинете и усердно работать на благо страны, смотрел телевизор, читал газеты или обсуждал с кем-нибудь свежие новости по телефону, пишет интернет-издание Axios.

Кстати, стоит отметить, что предыдущий президент США Барак Обама также не отличался трудолюбием. Как ранее сообщал сайт kp.ru, на игру в гольф предшественник Трампа тратит примерно в два раза больше времени, чем на поиск новых решений накопившихся экономических проблем.

ИСТОЧНИК KP.RU